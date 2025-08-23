Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Piccoli, che acquisto! Ndour e Gud? La preparazione funziona”
news viola
Marchini: “Piccoli, che acquisto! Ndour e Gud? La preparazione funziona”
L'opinione di Giampaolo Marchini, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
La Fiorentina ha dato subito dimostrazione di saper controllare le partita. certo, gli ucraini erano una squadra modesta, ma anche il Puskas l'anno scorso lo era. Con il mercato aperto possiamo aspettarci ancora delle novità, per completare la rosa di Pioli. Ndour? È un giocatore interessante, con un potenziale ancora inespresso. Dalla sua ha però la fiducia del tecnico. Assieme a Gudmundsson, sono due giocatori che non hanno iniziato la preparazione con la Fiorentina. Non è un caso che in questo inizio siano i giocatori che hanno stupito di più. Modulo? Pioli ha deciso di mettere un centrocampista in più per aiutare Fagioli e Sohm, che alcune volte avrebbero rischiato di essere messi in difficoltà. Lo svizzero non potrà giocare tutte le partite, servirà un suo sostituto. Non so se sarà Mandragora...Piccoli? Mi piace molto, ha grandi mezzi fisici. Condivido la decisione della Fiorentina sull'investimento, un unicum in questi giorni di mercato nella storia viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA