Marchini: “Nico via, inevitabile. Mi aspetto tanto da Parisi e… Brekalo”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato così del momento viola: "Nico Gonzalez? Un conto è sperare, un altro è essere realisti. Le strade sono destinate a separarsi, salvo sorprese vere e proprie. Il giocatore ha altre idee, la società ne ha preso atto facendo i suoi interessi, dunque cedendolo solo se verranno messi sul piatto un bel pacchetto di milioni. Una volta definiti gli intrecci tra Juve e Atalanta per Koopmeiners, la cessione si farà. E il domino è iniziato con il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina.

Col mercato aperto è così, si inizia il campionato con giocatori che vengono e vanno, un altro esempio è Amrabat che resta nel limbo. Intanto però dobbiamo dire bravo a Palladino che lo ha convinto e rimotivato. Da chi mi aspetto di più? Brekalo è un giocatore ancora inesplorato per la Fiorentina, sono curioso di vederlo all'opera. Ma mi aspetto tanto anche da Parisi che l'anno scorso non ha dimostrato tutto il suo valore. Problemi fisici, tattici e incomprensioni con l'allenatore non hanno fatto vedere tutto il suo potenziale.