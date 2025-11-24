Giampaolo Marchini, firma della Nazione, ha detto la sua sul momento della Fiorentina, nel corso del "Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno:
Marchini: "Momento amaro, ma la Fiorentina ha preso coscienza della realtà"
Marchini: “Momento amaro, ma la Fiorentina ha preso coscienza della realtà”
"Mi accontento del punto con la Juve e guardo alla trasferta di Bergamo con maggiore ottimismo. Le partite da vincere però sono altre"
Piu che duri, questi momenti sono amarissimi. C'è la necessità di rendersi conto della situazione e la Fiorentina, rispetto ai proclami di inizio stagione, ha preso coscienza della propria realtà. Non penso che i giocatori siano contenti del loto rendimento e della situazione. Non sono pessimista, qualcosa si è visto anche se ancora poco. Bisogna vincere le partite con le squadre al nostro livello. Mi accontento del punto con la Juve e guardo alla trasferta di Bergamo con maggiore ottimismo. L'Atalanta non vive un momento molto positivo e anche Palladino ha molti grattacapi. Le vere partite da vincere poi verranno dopo, tra Verona, Parma etc.
