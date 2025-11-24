Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Momento amaro, ma la Fiorentina ha preso coscienza della realtà”

L'opinione

Marchini: “Momento amaro, ma la Fiorentina ha preso coscienza della realtà”

Fiorentina formazione
"Mi accontento del punto con la Juve e guardo alla trasferta di Bergamo con maggiore ottimismo. Le partite da vincere però sono altre"
Redazione VN

Giampaolo Marchini, firma della Nazione, ha detto la sua sul momento della Fiorentina, nel corso del "Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno:

Piu che duri, questi momenti sono amarissimi. C'è la necessità di rendersi conto della situazione e la Fiorentina, rispetto ai proclami di inizio stagione, ha preso coscienza della propria realtà. Non penso che i giocatori siano contenti del loto rendimento e della situazione. Non sono pessimista, qualcosa si è visto anche se ancora poco. Bisogna vincere le partite con le squadre al nostro livello. Mi accontento del punto con la Juve e guardo alla trasferta di Bergamo con maggiore ottimismo. L'Atalanta non vive un momento molto positivo e anche Palladino ha molti grattacapi. Le vere partite da vincere poi verranno dopo, tra Verona, Parma etc.

Leggi anche
Ferrara: “Kean supereroe, ma questa squadra non si può cambiare dalla panchina”
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA