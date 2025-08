Marchini: “La società fara uno sforzo per un big. Pioli punta al tridente “

"Non è una sorpresa che Beltran abbia detto di no. Tutti i giocatori sudamericani normalmente tornare in patria a 35 anni, non alla sua età. Sono sempre stato scettico sulla sua scelta, mi suonava strano. Venire in Europa è sempre stato un obiettivo degli argentini. Un giocatore offensivo serve a Pioli, che lo ha chiesto. Soprattutto se si pensa alla conformazione offensiva della rosa. La cessione serviva a far quadrare i conti. Non mi sosprenderei se arrivasse un'altra offerta per l'ex River"