Marchini: “Kean? La clausola non mi spaventa. Sarà decisiva la sua volontà”

"Con questa Italia ci può stare tranquillamente anche Fagioli in nazionale. Menomale che Kean interessa, vuol dire che la Fiorentina non ha sbagliato le scelte, è stato un colpo da 90. La clausola non mi spaventa, conta anche la volontà del giocatore. Kean magari vuole sentirsi al centro del progetto, e non ai margini. Firenze fuori dal campo è una garanzia. La Fiorentina deve dare seguito alle propie ambizioni, come fatto a gennaio. Alla fine dei conti, la volontà di Kean è decisiva. Io non credo che si presenterà a chiedere 6 milioni. La Fiorentina non credo che si stia muovendo adesso per il contratto, credo che ci siano dei colloqui costanti"