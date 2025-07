Marchini: “Kean? Importante, ma lo metto sullo stesso piano di Gudmundsson”

Il parere del noto giornalista.

Redazione VN 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 20:04)

Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto su Radio Bruno per parlare della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole.

"Pioli arriva in una situazione totalmente diversa rispetto a quando era il tecnico viola. Per la Fiorentina, richiamarlo, è stata la scelta migliore in un momento dove si ricercava nuova serenità e unità di intenti. A questo momento idilliaco, chiaramente, dovranno poi arrivare anche i risultati sul campo. Sicuramente, prima del suo arrivo, l'unità di intenti di ora non c'era.

Su Kean e Gudmundsson — "Kean? Spero vivamente che abbia scelto di rimanere a Firenze con voglia e determinazione. La società ha messo davanti al giocatore un rinnovo ed adeguamento di contratto importante. Speriamo quindi che la clausola si esaurisca con Kean ancora in viola. Gudmundsson? Lo metto sullo stesso piano di Kean come possibile protagonista. Mi auguro che ci siano una serie di protagonisti nella Fiorentina di Pioli, non solo Kean".

Sugli obiettivi viola ed i ruoli da coprire — "Le altre competitor della Fiorentina hanno diverse situazioni problematiche e molte incognite. C'è un po' da capire e valutare il tutto, sicuramente ci può essere una possibilità in più per i viola. Ruoli da coprire? Manca il regista al momento. Si parla di Bernabè, e di altri nomi. Sicuramente serve un giocatore solido che amministri il gioco in quel ruolo".