Marchini: “Ieri una galleria degli orrori. Parisi? Sono molto perplesso”

Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Giampaolo Marchini, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla sfida di ieri sera
Ieri due gol subiti per troppa sicurezza, alla fine rischia di generare disattenzioni che complicano il cammino. La Fiorentina ha preso la situazione alla leggera, prendendo il primo gol in modo allucinante. Nel secondo tempo hai dovuto mettere dentro alcuni titolari per recuperare la partita, Pioli ha dovuto scuotere la squadra...È evidente che qualcosa non ha funzionato: credo una serie di galleria degli orrori. Gosens? È troppo importante per questa squadra, quando manca si sente troppo. Sono un po' perplesso su Parisi. Gli hanno appena rinnovato il contratto dandogli fiducia, ma ieri ha giocato molto male.
© RIPRODUZIONE RISERVATA