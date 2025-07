Marchini: “Gudmundsson-Palladino, mancava il feeling. Kessiè trattativa vera”

Franck Kessiè potrebbe essere un rinforzo importante per Stefano Pioli. L'ingaggio dell'ivoriano però spaventa

"Gudmundsson è un acquisto sostanzialmente nuovo, può essere l'uomo del salto di qualità. Non vanno sminuiti gli altri, ma l'islandese è arrivato con tante aspettative lo scorso anno, poi ha fatto vedere qualcosa, ma alla fine è andato in confusione. Mi auguro che la sua prossima stagione sia come quella di Kean lo scorso anno. Chiaramente ha pesato su Gudmundsson anche il rapporto con Palladino, è mancato un po' di feeling."