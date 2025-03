Marchini: “Gudmundsson? Al centro del progetto. E anche De Gea può rimanere”

"Palladino dovrebbe riutilizzare la formazione anti-Juventus anche contro l'Atalanta. Adesso, la gara con la Dea è troppo importante, e quindi il tecnico viola metterà in campo gli 11 migliori. Questa volta, ci sono tanti giocatori che potrebbero essere titolari, ci sono tante alternative che non sono seconde linee ma scelte di spessore. Quindi, avere la possibilità di poter buttare nella mischia a partita in corso giocatori come Folorunsho, Beltran o Adli, vuol dire che la rosa sta dando delle soddisfazioni, anche se i punti persi sulla strada sono stati troppi forse".