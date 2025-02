Marchini: “Gosens un allenatore in campo. Gudmundsson? Serve cambiare marcia”

"Gosens è stato uno dei pochi che ha parlato sempre alla squadra ieri. Ha richiamato gli attaccanti, Gudmundsson in copertura, e sembrava quasi un allenatore in campo".

Sulla partita di ieri e su Richardson

"Ieri la Fiorentina ha iniziato bene ma si è un po' addormentata dopo aver segnato il secondo gol. È andato in sofferenza il centrocampo, Mandragora si è salvato con l'esperienza, ma Richardson è andato in difficoltà. Dispiace, perché ha qualità secondo me, anche se il linguaggio del corpo non lo aiuta visto che a vederlo sembra un po' apatico".