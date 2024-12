Marchini: “Fiorentina logorata mentalmente, 20 giorni fa sarebbe finita diversamente”

Terracciano? Io valuto la sua prestazione nel complesso, credo che in questo momento gli manchi la reattività, e nei rigori si è notato. Mi è sembrato molto impacciato, come se avesse perso la tranquillità. Dodò? In questo momento è quello che ha il rendimento migliore, è difficile che vada sotto il 6,5 nelle valutazioni e questo ti fa capire il livello del giocatore. Spesso ce lo dimentichiamo ma Dodò prima di arrivar ea Firenze ha giocato la Champions. Cataldi? Fino all'errore sul secondo gol era una diga lì nel mezzo; non stava facendo chissà quale partita, ma stava facendo il Cataldi. Quarta a centrocampo non può essere sistematico, non è il suo ruolo. Io da Colpani mi aspetto molto di più, ieri sera si è visto veramente poco. Bisognerebbe capire perché non riesce ad avere lo stesso rendimento di Monza, in quella zona di campo servono alternative che tolgano la pressione su Kean.