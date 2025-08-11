Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Fiorentina al 70%, Pioli cerca un centrocampista e vice Kean

news viola

Marchini: “Fiorentina al 70%, Pioli cerca un centrocampista e vice Kean

Marchini
Giampaolo Marchini: Pioli vede la Fiorentina pronta al 70% e cerca rinforzi a centrocampo e in attacco.
Redazione VN

Il giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare lo stato attuale della Fiorentina di Stefano Pioli e le prossime mosse di calciomercato.

Pioli è convinto che la Fiorentina sia fatta al 70%. Per fare un ulteriore salto di qualità serve un centrocampista di gamba e intensità, e in attacco una pedina o due in caso di partenze in quel reparto.

La ricerca del vice Kean

—  

Marchini ha evidenziato la difficoltà nel trovare l’alternativa a Moise Kean:

Trovare un vice Kean non è semplice: serve un giocatore con quelle caratteristiche, disposto ad accettare un ruolo da non titolare. Pioli vuole un attaccante che sappia giocare in profondità come fa Moise.

Possibili obiettivi di mercato

—  

Mi aspetto un’operazione su un giocatore giovane, con un costo intorno ai 5-6 milioni di euro. Potrebbe essere il profilo ideale per dare più opzioni in attacco.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA