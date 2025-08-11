Marchini: “Fiorentina al 70%, Pioli cerca un centrocampista e vice Kean

Il giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare lo stato attuale della Fiorentina di Stefano Pioli e le prossime mosse di calciomercato.
Giampaolo Marchini: Pioli vede la Fiorentina pronta al 70% e cerca rinforzi a centrocampo e in attacco.
Pioli è convinto che la Fiorentina sia fatta al 70%. Per fare un ulteriore salto di qualità serve un centrocampista di gamba e intensità, e in attacco una pedina o due in caso di partenze in quel reparto.
La ricerca del vice Kean—
Marchini ha evidenziato la difficoltà nel trovare l’alternativa a Moise Kean:
Trovare un vice Kean non è semplice: serve un giocatore con quelle caratteristiche, disposto ad accettare un ruolo da non titolare. Pioli vuole un attaccante che sappia giocare in profondità come fa Moise.
Possibili obiettivi di mercato—
Mi aspetto un’operazione su un giocatore giovane, con un costo intorno ai 5-6 milioni di euro. Potrebbe essere il profilo ideale per dare più opzioni in attacco.
