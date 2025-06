Marchini: “Dodò? La Fiorentina ha tastato il terreno. Dzeko interessante”

"Biraghi sicuramente è sempre dentro le vicende viola, ma per me c'è bisogno di un rinnovamento, mettendo dei punti fermi. Credo che le questioni fuori dal campo Gudmundsson sia stato condizionato, non è semplice. Io comunque lo riscatterei, anche perchè sarebbe un'operazione singolare, tenendo conto che sono stati sborsati 8 milioni di prestito. Non riscattarlo vorrebbe dire bruciare quegli 8 milioni. Non ha brillato, ma ha grande qualità e grande talento. La Fiorentina su Dodò si è mossa per tempo, credo che la mossa di proporre un rinnovo fosse anche per sondare il terreno sulla volontà del ragazzo. Se un club arriva con un'offerta robusta la Fiorentina la prenderà in considerazione. In questo momento non c'è fretta."