Marchini: “Commisso ha volontà forte. Meglio Serie A che la Conference”

"La Fiorentina deve affrontare questo ciclo di partite con spirito sollevato, non è lì per caso ma con la classica area di essere la piacevole intrusa. Ha bussato ai piani alti e la porta si è aperta. Ora tocca alla squadra restare lassù, le altre ti guardano e affrontano in modo diverso. Ogni cosa che fa la Fiorentina adesso è sotto i riflettori, si è guadagnata meritatamente l'attenzione delle altre. Deve essere brava ad interpretare le partite che arriveranno, però a non snaturarsi. Palladino è bravo e vive di calcio, sa come preparare le partite e cambiare in corsa. Penso che abbia l'intelligenza anche di cambiare dall'inizio, qualora ci sia la necessità.