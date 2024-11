Marchini: “Colpani? Mi aspetto di più. E per Kouame voglio essere ottimista”

Sui singoli

"Ranieri? Ha fatto un bell'assist, si è meritato un bel voto in pagella contro il Torino. Il peggiore? Forse Colpani: sufficienza per la vittoria, ma da lui ci aspettiamo di più. Bisogna attendere che entri in forma e che dia continuità di rendimento. Credo che abbia qualità importanti ma che stia pagando il ritardo nella preparazione. Richardson? Bisogna avere pazienza anche con lui. Il ragazzo è interessante, ma è chiaro che ha bisogno di conferme e di fiducia. Sottil? Anche per lui vale il discorso fatto per altri giocatori. La differenza per lui la fa la continuità di rendimento. Non deve sparire all'interno della partita ed essere più propositivo. Sappiamo quello che vale e quando non mette in campo le sue qualità ci fa storcere il naso. Beltran? Si vede che è un giocatore molto tecnico da come tocca la palla. È un giocatore di qualità, e forse anche lui si sta convincendo che non è un 9 vero ma più un trequartista. Kouame? Si trova più a suo agio in campo aperto, e non nella posizione che ricopre Kean. Voglio essere ottimista, e pensare che sia un momento in cui non gli riesce niente".