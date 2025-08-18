Marchini: “Beltran ha avuto sfortuna. Tridente? Sì, ma fino a un certo punto”

Le parole di Giampaolo Marchini a Radio Bruno

18 agosto 2025

Giampaolo Marchini, intervenuto per commentare la situazione della Fiorentina, ha offerto un’analisi precisa sui nodi principali del mercato viola e sullo stato della squadra. Sulla questione del centrocampista Beltran, Marchini è chiaro: “Beltran sta pagando il fatto di non aver mai avuto un ruolo definito. La Fiorentina, dalla sua, non chiede giustamente un prezzo così basso per la sua cessione. Ha avuto sfortuna. Non ha espresso tutto il suo potenziale. L'idea di fare un minusvalenza non invoglia i dirigenti viola a cederlo a qualsiasi proposta”. Secondo l’esperto, questo nodo rappresenta un freno concreto alle operazioni in entrata e in uscita: “Certo, questo nodo sta bloccando il mercato viola”.

Per quanto riguarda le priorità del centrocampo, Marchini individua al momento due nomi cardine: “In questo momento Sohm e Fagioli sono i due designati per il centrocampo viola”. Il capitolo Mandragora, invece, non desta preoccupazioni: “Mandragora per la società è un non problema, per quanto riguarda il rinnovo”.

Sul fronte offensivo, Marchini analizza le scelte tattiche possibili, evidenziando come la Fiorentina, pur considerando il tridente, debba guardare soprattutto alle posizioni: “Tridente? Fino a un certo punto. Sono le posizioni che contano. Preferisco avere un'alternativa in più là davanti che un centrocampista fisico in più”. L’opinione dell’analista è che la squadra non abbia problemi a creare gioco: “La Fiorentina, ad oggi, non ha dimostrato grandi problemi nel creare gioco”.

Un focus particolare va anche a Fagioli, di cui Marchini riconosce qualità e prospettive: “Fagioli ha qualità e letture. Deve fare uno step in più per diventare internazionale. Mi piacerebbe vederlo insieme a Nicolussi Caviglia”. L’ex dirigente conclude con una riflessione sulla filosofia dei centrocampi: “Mi piacciono i centrocampi di muscoli, ma sono più per una coppia di qualità in onore anche del passato della Fiorentina (Pizarro, Aquilani, Borja Valero ecc.)”.