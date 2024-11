Ricominciare dopo la sosta è sempre dura. La trasferta di Como non è semplice, c’è da mettere la massima attenzione. Kean e Comuzzo? Sono soddisfatto che giocatori della Fiorentina possano tornare in nazionale, anche da protagonisti. Comuzzo è una bellissima scoperta, spero che la Fiorentina abbia trovato un muro. Spero anche che il prossimo attaccante titolare degli azzurri sia della Fiorentina (Kean ndr). Anche Kayode spero torni presto a essere protagonista, ma perché anche non un Ranieri in nazionale?