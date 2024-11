Mandorlini: “Palladino bravo, ha dato nuovo identità. Verona ritrovato”

Palladino? "Ci vuole tempo in tutte le cose, per assemblare le idee. Ci poteva stare un inizio così, poi il lavoro premia e credo che Raffaele stia dimostrando il suo valore. Non cambia niente la sconfitta di ieri, ha accelerato l'identità nuova che la Fiorentina ha messo in luce nelle ultime gare. Sta dimostrando di essere davvero un bravo allenatore. Ha esperienza, ha vissuto queste situazioni da giocatore e sa valutare e capire i momenti".