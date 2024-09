Malusci: “Voglio vedere un Colpani diverso. Beltran? Insieme a Kean”

Il credo di Palladino non cambierà, si rimarrà con la difesa a 3. L’unico cambio è aggiungere un centrocampista, creando più densità sopratutto per proteggere la difesa. Vedrei bene Beltran dietro a Kean, è una soluzione intrigante. L’argentino non è una prima punta, questo ruolo sarebbe più congeniale per lui