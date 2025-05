Malusci: “Una stagione strana, bene i numeri ma resta l’amaro in bocca”

Ndour e Beltran non mi fanno impazzire, non mi dispererei per una loro partenza, lo stesso vale per Moreno. Parisi, al contrario, ha avuto una stagione molto positiva mentre Adli non lo riscatterei. Quest'anno non ho visto una crescita in nessun giocatore, Palladino ha bisogno di giocatori pronti. Kean andava solo recuperato mentalmente.