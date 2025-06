Malusci: “Terrei Sottil. Gudmundsson? A 17 milioni non c’è tanto di meglio”

Alberto Malusci , ex difensore e voce esperta del mondo viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina e i primi passi del nuovo corso con Stefano Pioli.

“Pioli è la persona giusta per questa Fiorentina – ha esordito – vuole davvero la squadra e la città. Ha esperienza e sa il fatto suo anche a livello tattico: parte dal 4-3-3, ma sa variare anche in un 3-4-3. Farà bene, ma solo se la società lo accontenterà sul mercato. E lì oggi manca tutto: manca programmazione. Bisogna mettersi a sedere e costruire la squadra: decidere chi rientra, chi parte, chi va comprato.”

Su Gudmundsson: "Proverei a rinegoziare il riscatto a 17 milioni. È un buon giocatore, l’ha dimostrato a sprazzi. Ma oggi, con quella cifra, non so se trovi tanto di meglio. Il Como ha pagato Baturina 25: tra i due mi tengo Gudmundsson, difficilmente me lo lascerei scappare.”