Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Seconde linee non all’altezza. Mercato? Vi dico cosa manca”
news viola
Malusci: “Seconde linee non all’altezza. Mercato? Vi dico cosa manca”
L'opinione di Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Il ritiro estivo per me è un modo per far gruppo, per mettere benzina nelle gambe...Andare a sentenziare adesso è prematuro. Pioli è una garanzia, alla squadra ovvio che manca qualche pedina. Il vice Kean assolutamente, visto che Dzeko giocherà assieme a lui. La Fiorentina è lì alla finestra per completare la squadra. Il calcio estivo lasciatelo perdere, vi ricordate l'anno scorso? Una cosa da dire è che le seconde linee non hanno dato molte certezze, le avrei volute di maggior qualità. Piccoli? Può essere un'ottima alternativa, che viene a crescere con due attaccanti come Kean e Dzeko. Sohm? Lo preferivo a Kessié, e sono contento che sia arrivato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA