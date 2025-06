Malusci: “Pioli rivitalizzerà Viti. Fazzini? Darà spessore e qualità”

Le parole dell'ex viola su Viti e Fazzini, i due ex Empoli che arrivano alla corte di Stefano Pioli

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex viola Alberto Malusci ha parlato così delle ultime di casa Fiorentina: "Senso di appartenenza? Il mercato verte soprattutto su un discorso tecnico, se poi sono anche tifosi tanto meglio perché si mettono dentro giocatori che conoscono e possono raccontare la storia di Firenze. Viti e Fazzini sono due ragazzi giovani, la maglia viola è pesante e prestigiosa e per loro questo è un punto importante della loro carriera. Dobbiamo dargli il tempo.

Viti? Le qualità le ha, lo ha dimostrate nel campionato che lo ha portato a Nizza dove si è confrontato con campioni come Mbappé e Messi, viene con tante motivazioni. Il curriculum è da rivedere visto che arriva da due retrocessioni, ma non può essere un etichetta e ripartire dalla sua prima annata di Empoli. Firenze ha pressioni diverse, deve venire qua con grandi motivazioni e Stefano Pioli lo metterà a suo agio. Fazzini? E' un acquisto interessante, darà spessore e qualità al centrocampo viola. Mi è sempre piaciuto, in mediana servono tanti acquisti e il primo tassello è stato messo".