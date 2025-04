Malusci: “Parma? Il pareggio non serve a nulla. Folorunsho vorrei vederlo mezzala”

Il pareggio in campionato non serve

"Con Kean puoi fare un gioco diverso rispetto a Zaniolo. L'ex Juventus regge il pallone, fa salire la squadra, può superare l'uomo in dribbling. In questo momento, il pareggio non serve a nulla, contro il Parma dovevi provare a vincere. Palladino doveva provare una formazione più offensiva con cambi diversi. Le parole del suo vice in conferenza stampa non mi sono piaciute, non puoi avere paura di perdere in casa col Parma."