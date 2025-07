Malusci: “Kean prenda esempio da Bati. Non capisco la situazione Valentini”

"Valentini mi sarei aspettato di vederlo in rosa dopo il prestito. Kean? Prenda esempio da Batistuta per poter dare tanto alla Fiorentina"

Kean? "Speriamo che tutto vada per il meglio, privarsene sarebbe una grande delusione. La volontà della Fiorentina credo sia ovvia, da parte del giocatore e dell'entourage ci vuole la stessa convinzione. Alla fine dei giorni di validità della clausola, ci deve essere la comune volontà di sedersi e prima di tutto togliere questa clausola che mette ansia. E poi continuare un percorso che è vantaggioso per tutti e due. Batistuta tutti gli anni andava a bussare perché faceva bene e alzava l'asticella, a Kean direi di prendere esempio per poter dare tanto alla Fiorentina anche in futuro".