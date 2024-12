Malusci: “Italiano doveva avere rispetto per Palladino. Sosteniamo Terracciano”

"Credo che non ci sarebbe soddisfazione più grande di vincere la Conference in finale contro il Chelsea. Beltran ha fatto un po' fatica a fare l'esterno, ed un po' di minutaggio in più non sarebbe male se l'allenatore lo vede lì. Stesso discorso per Gudmundsson, io la titolarità la darei anche a lui stasera. Deve sistemare qualcosa che non sta andando benissimo. Anche per questo serve Kean stasera. Terracciano è venuto qui per fare la riserva ma si è guadagnato il posto. Dopo 3 anni qui, dove spesso ci ha salvati dico, che senso ha buttargli la croce addosso? Questo peso i giocatori lo sentono, e De Gea è chiaramente più forte. Terracciano va sostenuto. Con le squadre medio basse è diffcile, ma la Fiorentina ci ha dimostrato che quest'anno è una grande squadra. Adesso vedremo di che pasta è fatta questa viola"