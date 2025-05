Malusci: “Fagioli e Adli andavano tolti dopo 45′. Sono mancati i giocatori”

"C'è grande delusione dopo ieri sera, uscire da una semifinale fa sempre male. Ma esci con grande dignità, e loro si sono dimostrati più forti nel doppio confronto. La Fiorentina aveva rimontato, ed a livello individuale loro sono stati più bravi. Per me Fagioli ed Adli andavano tolti già a fine primo tempo. Gosens era arrivato fisicamente, poi si può criticare tutto, ma se quelli più bravi giocano da 5 fai fatica a trovare le soluzioni. Poi la Fiorentina non ha mai avuto un gran gioco, ma ci sono stati i risultati, e quelli dicono tutto. Ieri i giocatori non sono stati all'altezza. La Conference è sfumata, bisogna accantonare tutto, devi solo pensare a fare 9 punti in campionato. Il controaccolpo ci può stare, ma adesso bisogna solo pensare a quello"