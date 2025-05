Malusci: “C’è confusione in società. Italiano? Lo criticavano e ora sono vedove”

Malusci ha poi proseguito parlando di valutazioni e prospettive future: "E' una stagione non fallimentare, ma deludente. In questi giorni ci siamo focalizzati solo sul rinnovo di Palladino, ma forse dovremmo valutare cosa succede in società. Vedo un po' di confusione. Io sono per il rispetto dei ruoli, il presidente deve fare il presidente, il direttore sportivo deve fare il direttore e l'allenatore l'allenatore. Dalle dichiarazioni di Pradè si capisce che non c'è unità di intenti e se non chiariscono queste situazioni interne non si va da nessuna parte".