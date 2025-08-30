Malusci: “Nicolussi è un titolare! Ecco il mio centrocampo. Sogno un 4-3-1-2”

Le parole di Alberto Malusci a Radio Bruno

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 19:42)

Nel corso del programma Pentasport di Radio Bruno, Alberto Malusci ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle strategie di mercato e sulla rosa a disposizione di Pioli.

Sul rinnovo di Kean, Malusci sottolinea l’importanza di mantenere i giocatori chiave: "Il mercato più importante era trattenere i talenti. La Fiorentina si è mossa bene e d’anticipo. Ora sta a Kean riconfermarsi, insieme a Pioli". Secondo l’ex difensore, la squadra è complessivamente più forte rispetto alla scorsa stagione, e il tecnico vuole costruirla con pazienza, puntando su giocatori funzionali e non su esuberi.

Sui nuovi acquisti, Malusci evidenzia il ruolo di Hans Nicolussi Caviglia, considerandolo un tassello funzionale per il centrocampo viola: "Ha visione di gioco, rapporto straordinario con la palla, sa lanciare da 60 metri, calciare da fuori e calci piazzati. Lo vedo bene accanto a Fagioli e Sohm: qualità e quantità in mezzo al campo. È assolutamente un titolare. Viene dalla Juventus e la società non lo ha preso a caso: serve a Pioli".

Riguardo agli schemi: "Suggerisco un possibile 4-3-1-2, con Piccoli e Kean in avanti, esterni offensivi pronti a spingere e centrocampo solido con Nicolussi, Fagioli e Sohm. Gudmundsson può essere l’elemento in grado di cambiare le partite, mentre Gosens e Dodò dovranno bilanciare spinta e copertura".

Infine, Malusci si dice moderatamente tranquillo sul rendimento iniziale della squadra: "Il ritiro è stato pesante, non siamo brillantissimi, ma raccoglieremo i frutti più avanti. Ci divertiremo in futuro. A Cagliari, invece, il ritiro è affrontato diversamente perché servono subito punti salvezza".