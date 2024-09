Malusci: “Calma con i giudizi, serve tempo. Biraghi? Deve migliorare in difesa”

Le parole dell'ex difensore della Fiorentina sulle ultime in casa viola e sulle difficoltà in fase difensiva di Palladino

È arrivato Palladino con la difesa a tre, e dopo qualche partita la piazza rivuole la difesa a quattro. Serve un pò più di equilibrio e va lasciato tempo a Palladino di lavorare in serenità. Il giudizio alla Fiorentina si può dare tra un mesetto, ora è troppo presto. Quarta? È l’uomo perfetto per impostare da dietro, il primo regista della Fiorentina. Accanto a lui, sarebbero perfetti due marcatori, che gli permettono anche di fare le uscite che tutti conosciamo. Biraghi? È un giocatore che per il momento si sta adattando, a certi livelli tutto si può fare. Servirà anche per lui tanto lavoro per questo nuovo ruolo, dovrà migliorare tanto in fase difensiva.