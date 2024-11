Malusci: “Bravo Palladino a Como. Riserve? L’anno scorso erano i titolari…”

L'opinione di Alberto Malusci, ex difensore viola, ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita di Conference con il Pafos e non solo

Mi ripeto con le mie stesse parole di lunedì. A Como non è stata una partita bellissima. I padroni di casa pensavano più a non prendere gol che a farlo, mentre i viola hanno per la maggior parte dominato la partita. Bravo Palladino nella lettura della partita, anche cambiando modulo in corsa. Se riesci a vincere queste partite non giocando benissimo, sei a cavallo. Sono contento di quello che sto vedendo, la squadra sta crescendo sempre di più.