Malusci: “Addio Palladino può condizionare Kean. Sarri riporterebbe il sereno”

"Qualche settimana fa dissi che mancava la fiorentinità in società. Per avere un dialogo con la piazza di Firenze serve qualcuno che ha vissuto l'ambiente, prima c'era Giancarlo Antognoni mentre oggi non c'è nessuno che incarni la fiorentinità. Per pareggiare l'autorete di Commisso, prendere un allenatore di spessore come Sarri permetterebbe di rimettere tutti d'accordo e far ripartire la situazione. La priorità è ricompattare l'ambiente".