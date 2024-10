Malusci: “A Lecce per fare la partita. Curioso di vedere Pongracic a quattro”

Sicuramente avendo avuto tutti gli effettivi in questa sosta per Palladino è stato un vantaggio. Spero di vedere una Fiorentina che faccia la partita a Lecce, visti i campioni che ha in rosa. Kayode? Con un mostro sacro come Dodo davanti, è difficile prendere il posto. Son curioso di vedere Pongracic con la difesa a quattro. Non credo che la Fiorentina spenda 15 milioni per l’ultimo arrivato, ha delle qualità. Quarta? Italiano aveva creato uno schema per permettere all’argentino di sganciarsi molte volte dalla difesa. Con Palladino è cambiato tutto, non predilige un giocatore come lui evidentemente. Lecce? Nelle difficoltà riescono sempre a venire fuori, grazie anche ai tifosi che hanno. Corvino è davvero bravo, riesce a scovare ottimi calciatori e a tutelarli nelle situazioni difficili