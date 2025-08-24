Viola News
Luperto nel pre: "Che bello tornare in campo. Grazie tifosi, ci aiutate tanto"

Le parole di Luperto
Redazione VN

Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, è intervenuto a DAZN. Ecco le sue parole prima di Cagliari-Fiorentina:

Siamo felici di riabbracciare i nostri tifosi che ci aiutano molto. Mi mancava giocare e non vedo l'ora di scendere in campo.

