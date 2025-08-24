Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, è intervenuto a DAZN. Ecco le sue parole prima di Cagliari-Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Luperto nel pre: “Che bello tornare in campo. Grazie tifosi, ci aiutate tanto”
news viola
Luperto nel pre: “Che bello tornare in campo. Grazie tifosi, ci aiutate tanto”
Le parole di Luperto
Siamo felici di riabbracciare i nostri tifosi che ci aiutano molto. Mi mancava giocare e non vedo l'ora di scendere in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA