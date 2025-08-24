I due "man of the match" Gaetano Luperto e Gianluca Gaetano hanno parlato nel post partita di Dazn:
Luperto e Gaetano al 90°: "Che bello il gol al 90′. Acciaccati, ma che tifo"
Luperto e Gaetano al 90°: “Che bello il gol al 90′. Acciaccati, ma che tifo”
Luperto e Gaetano hanno svoltato la partita per il Cagliari. Ecco le parole dei due "man of the match" a fine gara
Luperto: "Sono contentissimo. Ho fatto 90 minuti e non era scontato, ma poi che bello il gol al 90'. Il tifo che c'è qui è assurdo, capiamo i sacrifici che fanno per venire a vederci".
Gaetano: "Io posso dare tanto, sia dall'inizio che a gara in corso. Sto recuperando da un infortunio, ancora non sto meglio. Posso dare tanto".
