Lucchesi: “Se cambi Palladino riparti da 0. Il problema non è lui”

"Credo sia riduttivo pensare che il giudizio su Palladino vada fatto solo su una partita. Palladino è sotto pressione fin dall'inizio della stagione. Sicuramente avrà fatto i suoi sbagli, ma quale obiettivo c'era ad inzio stagione? La squadra che è piacevole da veder giocare, ieri ha perso contro una squadra (la Roma) che è in uno stato di grazia. Se tu lo metti in discussione cosa fai, rimonci con un altro allenatore, io credo che la continuità possa pagare. Se dai continuità, con la base giusta, lavorando bene, qualcosa costruisci. Io non credo che sia Palladino il problema, bisogna capire cosa si vuole da questa squadra. Fare le coppe è fondamentale, ti da un'altra visibilità sul mercato. Con il Betis è una partita complicata, ma non è già decisa, per me la Fiorentina può fare molto bene. Sarà sicuramente una partita di sofferenza. Queste sono partite che si preparano da sole, anche per la carica ai giocatori"