Lucchesi: “Esuberi? Per piazzarli Pradè dovrà essere bravo e fortunato”

Esuberi? "Non basta essere bravi, sono problemi che vanno intrecciarsi con dinamiche economiche. Nella lista nera ci sono giocatori palesemente in uscita e ti poni in condizione di debolezza sul mercato. Pradè sarà bravo e fortunato, se riuscirà a trovare le giuste vie di mezzo, sicuramente non puoi pensare di fare l'affare della vita".