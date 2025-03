L’opinione: “Colpani? Dopo quanto visto finora, non ci spenderei altri soldi”

"I giocatori arrivati a gennaio, a eccezione di Mari, non giocavano e dunque vanno aspettati, dunque è una parziale attenuante, però vedere Fagioli schierato fuori ruolo fa pensare. Nel centrocampo visto con il Lecce non c'erano giocatori con grandi idee e il gioco di conseguenza ha latitato, ma anche alla luce del mercato fatto è uno sbocco naturale, serviranno interpreti diversi però. Colpani? Dopo quello che abbiamo visto, da dirigente non ci metterei altri soldi sopra per il riscatto a fine stagione. Zaniolo? Prima di riscattarlo cercherei di capire qual è la sua condizione".