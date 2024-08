Longhi: “Tifosi viola abbiate pazienza. Gudmundsson darà imprevedibilità”

Capisco la preoccupazione dei tifosi per la situazione del centrocampo della Fiorentina. E' comunque rientrato Amrabat dal Manchester ed è anche arrivato un ottimo profilo come quello di Richardson. Questi due daranno molta sostanza alla mediana viola. La Fiorentina ha anche preso Kean in attacco, nominato a suo tempo da Mancini come futuro attaccante della Nazionale. A lui serve fiducia. Gudmundsson? Darà sicuramente tanta più imprevedibilità. Certo, perdi Nico che a Firenze aveva un certo peso. Ad oggi è difficile dare un giudizio. Non posso dire se si è rinforzata o indebolita. Sono sicuramente andati via giocatori importanti, ma ne sono arrivati altrettanti che possono dare via ad un ciclo diverso. Quello che devono avere i tifosi viola, come i tifosi di tutte quelle squadre che finora hanno stentato, è avere pazienza.