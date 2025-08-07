L’ex preparatore: “I ritiri sono cambiati. Ecco il lavoro ideale per l’estate”

Matteo Levi Micheli, ex preparatore della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla preparazione atletica a questo punto del ritiro:
Il calcio è cambiato tantissimo. Anni fa c'erano molte meno partite quindi la preparazione estiva aveva un'influenza molto più importante. I calciatori oggi vanno tanti in Nazionale, le soste in campionato sono al minimo. Oggi si cerca molto di più di individualizzare il lavoro, soprattutto per i ragazzi che arrivano dopo la preparazione. Dietro il lavoro del preparatore c'è tantissimo studio. Questo periodo di preparazione deve essere gestito da un attenta valutazione iniziale sui calciatori, per poi lavorare specificamente sui calciatori. Si fa meno lavoro a secco, ma più quello tecnico tattico. Mentre il mister raccoglie dati, il preparatore gestisce lo stress e compensare con del lavoro fisico. In questa fase ci sono calciatori che assorbono molto meglio il lavoro, i giovani di solito, ed altri molto più affaticati. Sembrano fuori condizioni, ma in realtà quando l'allenamento si abbassa, ritrovano la forma ideale
