L’ex Gosens nel pre: “Grazie Atalanta, ma oggi darò tutto per i colori viola”

Le parole del grande ex, Robin Gosens, prima di Atalanta-Fiorentina

Nel prepartita di Atalanta-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato il grande ex Robin Gosens: "L'Atalanta mi ha permesso di fare la carriera che ho fatto, ero uno sconosciuto e grazie alla famiglia Percassi sono diventato questo. Oggi però darò tutto per i miei colori che sono quelli viola. Come si batte l'Atalanta? Con Palladino abbiamo parlato molto, conosco bene Gasperini e tanti ragazzi che sono ancora qua, l'Atalanta la batti solo se sei squadra vera e dobbiamo essere veri oggi"