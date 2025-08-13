Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv L’ex ds di Mandragora: “Troveranno un accordo. Lui tra i top in Italia”

news viola

L’ex ds di Mandragora: “Troveranno un accordo. Lui tra i top in Italia”

L’ex ds di Mandragora: “Troveranno un accordo. Lui tra i top in Italia” - immagine 1
Le parole del direttore sportivo, ex Crotone, Beppe Ursino, sulla situazione in casa Fiorentina e il futuro di Rolando Mandragora
Redazione VN

L'ex direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della Fiorentina e della situazione legata a Rolando Mandragora, giocatore che giocava proprio nella squadra calabrese quando lui si trovava in dirigenza. Le sue parole:

Per me la Fiorentina è tra le sorprese dell'anno che verrà. Sta costruendo una squadra forte. Dopo le grandi vedo i viola. Pioli lo conosco, è molto bravo. Se è tornato a Firenze vuol dire che la Fiorentina vuole fare un grande campionato.

Su Mandragora

—  

Dopo il campionato che ha fatto l'anno scorso, un premio merita di averlo. Io sono sicurissimo che un accordo lo troveranno: primo perché conviene a tutti e due e poi perché la squadra viola dovrebbe andare ad acquistare un altro centrocampista e lui, ad oggi, è tra i migliori in Italia. Lui può ricoprire veramente tutti i ruoli a centrocampo. Conoscendo come gioca Pioli, Mandragora può fare bene sia in un centrocampo a due che a tre.

Su Dzeko

—  

Un giocatore che lui, se integro, può fare la differenza. Io me lo ricordo quando era a Roma, l'ho visto mille volte. Insieme a Kean e Gudmundsson formano un attacco che in Serie A pochi hanno.

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA