L'ex direttore sportivo del Crotone, Beppe Ursino, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della Fiorentina e della situazione legata a Rolando Mandragora, giocatore che giocava proprio nella squadra calabrese quando lui si trovava in dirigenza. Le sue parole:
L'ex ds di Mandragora: "Troveranno un accordo. Lui tra i top in Italia"
Le parole del direttore sportivo, ex Crotone, Beppe Ursino, sulla situazione in casa Fiorentina e il futuro di Rolando Mandragora
Per me la Fiorentina è tra le sorprese dell'anno che verrà. Sta costruendo una squadra forte. Dopo le grandi vedo i viola. Pioli lo conosco, è molto bravo. Se è tornato a Firenze vuol dire che la Fiorentina vuole fare un grande campionato.
Su Mandragora—
Dopo il campionato che ha fatto l'anno scorso, un premio merita di averlo. Io sono sicurissimo che un accordo lo troveranno: primo perché conviene a tutti e due e poi perché la squadra viola dovrebbe andare ad acquistare un altro centrocampista e lui, ad oggi, è tra i migliori in Italia. Lui può ricoprire veramente tutti i ruoli a centrocampo. Conoscendo come gioca Pioli, Mandragora può fare bene sia in un centrocampo a due che a tre.
Su Dzeko—
Un giocatore che lui, se integro, può fare la differenza. Io me lo ricordo quando era a Roma, l'ho visto mille volte. Insieme a Kean e Gudmundsson formano un attacco che in Serie A pochi hanno.
