L’ex DS del N. Forest: “Kean? Non starei tranquillo. E Lindelof può essere utile”

"Dopo la scadenza della clausola di Kean, non starei comunque tranquillo fossi la Fiorentina. Alcune squadre inglesi giocano di anticipo, come il City, altre aspettano le occasioni migliori. Il Tottenham ha già fatto dei colpi, come il Manchester United. Da domani, comunque, la Fiorentina potrà far valere le proprie forze, e questo sarebbe un bel vantaggio per la società. Il problema della clausola, comunque, resta un problema relativo per i club inglesi, che dispongono di tante risorse. Che io sappia, comunque, il Manchester United sarebbe su Mbeumo del Brentford, anche se per Kean il termine della clausola, ripeto, non sarebbe un problema per il club inglese. Conference League? Il Crystal Palace ha passato una deadline non consentita. So che il club ha fatto ricorso alla decisione. Per la Fiorentina, comunque, cambia poco: sia il Nottingham Forest che il Crystal Palace sono due squadre forti. I primi oggi hanno un qualcosa in più, ma ricordiamoci che il Palace ha raggiunto risultati importanti, come vincere l'FA Cup contro il City".