L’esperto: “Vice Kean? La Fiorentina dovrebbe puntare su Borja del River”

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 24: Miguel Borja of River Plate drinks water during the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Quarterfinal second leg match between River Plate and Colo Colo at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 24, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)