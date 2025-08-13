Enzo Navarra, esperto di calcio greco, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dell'interesse della Fiorentina per Ioannidis del Panathinaikos. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv L’esperto su Ioannidis: “Curioso vederlo in Serie A. Ve lo racconto”
news viola
L’esperto su Ioannidis: “Curioso vederlo in Serie A. Ve lo racconto”
Le parole dell'esperto di calcio greco, Enzo Navarra, sulle qualità di Ioannidis, attaccante del Panathinaikos che piace alla Fiorentina
Se è possibile arrivare a Ioannidis e che costa 30 milioni? Dal punto di vista tecnico, è una punta, come Kean. La squadra greca ha chiesto 30 milioni di euro, è vero. Ora la Fiorentina dovrà capire se ne vale la pena spendere tutti questi soldi per una riserva. Sicuramente questa è una strategia del Panathinaikos. Una stagione fa le offerte che arrivavano si aggiravano attorno ai 15/16 milioni. Io per queste cifre lo venderei, ma mettendomi nei panni della squadra greca, dopo aver perso Pavlidis qualche anno fa, cedere un altro attaccante greco non so cosa possa scaturire. Poi è anche il capitano. Sarei curioso di vederlo in Serie A, ha caratteristiche importanti. È sia forte fisicamente che veloce. Si tratta di un classe 2000, è ancora giovane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA