L’esperto su Ioannidis: “Curioso vederlo in Serie A. Ve lo racconto”

Le parole dell'esperto di calcio greco, Enzo Navarra, sulle qualità di Ioannidis, attaccante del Panathinaikos che piace alla Fiorentina
Enzo Navarra, esperto di calcio greco, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dell'interesse della Fiorentina per Ioannidis del Panathinaikos. Queste le sue parole:

Se è possibile arrivare a Ioannidis e che costa 30 milioni? Dal punto di vista tecnico, è una punta, come Kean. La squadra greca ha chiesto 30 milioni di euro, è vero. Ora la Fiorentina dovrà capire se ne vale la pena spendere tutti questi soldi per una riserva. Sicuramente questa è una strategia del Panathinaikos. Una stagione fa le offerte che arrivavano si aggiravano attorno ai 15/16 milioni. Io per queste cifre lo venderei, ma mettendomi nei panni della squadra greca, dopo aver perso Pavlidis qualche anno fa, cedere un altro attaccante greco non so cosa possa scaturire. Poi è anche il capitano. Sarei curioso di vederlo in Serie A, ha caratteristiche importanti. È sia forte fisicamente che veloce. Si tratta di un classe 2000, è ancora giovane.

