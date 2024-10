L’esperto su Gosens: “Ha sofferto come un cane. Fiorentina perfetta per lui”

È un ragazzo molto genuino. Il suo desiderio era tornare in Bundesliga dopo anni in Italia. A Berlino non si è trovato bene e ha fatto la scelta giusta con la Fiorentina. In Italia lui si è sempre trovato bene ed è sempre stato felice. Nazionale? Ha sofferto come un cane il fatto di non esserci, il suo ritorno è stato fondamentale per il suo umore. Deve ancora ritrovare la sua forma migliore, a quel punto sarà devastante. Il calcio in Germania è molto diverso dall’Italia, sopratutto sulla fase difensiva. È normale vedere partite con tanti gol, in Italia è molto raro.