La giornalista Vanessa Leonardi è intervenuta in collegamento su Radio Bruno:
Leonardi: "Pioli porta una diversa consapevolezza. Non sbaglierà approccio"
Le parole dell'inviata a seguito dei viola in Conference League per Sky
In Conference non c'è il Chelsea della situazione, il Crystal Palace è forte ma non insormontabile. Pioli mi piace, credo si vedrà uno spirito diverso e una diversa consapevolezza. Tante volte in Europa la Fiorentina ha avuto un approccio sbagliato, credo che le cose cambieranno. Pioli ha capito benissimo quali sono i punti di riferimento della rosa a livello di personalità.
Piccoli—
Sarà interessante. Purtroppo l'anno scorso Kean è mancato tantissimo le poche volte che non c'era. Dzeko si è evoluto ed è un giocatore diverso, immagino che sia un movimento ben studiato e uno stimolo per entrambi. Gasperini diceva che l'attacco determina la forza di una squadra, credo che abbia ragione. In questo momento profili come Piccoli li paghi, guardate Krstovic all'Atalanta.
