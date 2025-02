L’analisi: “La Fiorentina non può fare la partita. Serve l’albero di Natale”

"Quando c'è stata la partita con il Como ci aspettavamo Beltran in avanti, ed invece ha giocato Zaniolo in quel ruolo. Su di lui bisognerà spendere qualche parole, continua ad essere un giocatore che sbaglia la giocata , la scelta, negli ultimi 25 metri. Fagioli non credo sia un trequartista, come invece abbiamo visto domenica. La Fiorentina fa fatica a giocare, e se trova meglio se può ripartire, in primis lo stesso Zaniolo e anche Folorunsho. Questa squadra non può fare la partita. L'elemento che doveva aprire le difese chiuse doveva essere Gudmundsson , che anche al Genoa giocava di contropiede"

Il centrocampo

"Io varerei il classico albero di Natale, con due trequartisti che giocano dietro la prima punta. Inserendo un centrocampista in più, in grado anche di palleggiare. Il vertice basso ideale sia Cataldi, dove l'ha già fatto alla Lazio di Sarri. Gli altri invece potrebbero essere inseriti in base alle necessità. Io credo che così la squadra sarebbe equilibrata ed in grado di trovare anche delle reti come con Folorunsho. Fagioli può portare delle geometrie negli ultimi 30 metri di campo, trovando delle imbucate a difesa schierata. Beltran è una seconda punta, un ruolo che ormai è sparito in Italia. Non sarà una punta, ma combatte e porta via l'uomo. La società dovrebbe chiedere a Palladino il perchè di certe scelte offensive"