La voce di Leicester-Fiorentina: “Risultato senza valore. Sohm giusto per Pioli”

Dario Mastroianni , voce di DAZN per Leicester-Fiorentina, ha analizzato la sconfitta viola per 2-0 nel programma A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno. Il telecronista ha sottolineato come la diversa condizione fisica tra le due squadre abbia inciso sul finale della gara: “Il Leicester inizia il campionato tra una settimana, la Fiorentina ha tempi diversi e un percorso più lungo. È normale che si vedano differenze nel secondo tempo”.

Mastroianni ha poi speso parole importanti per Sohm: “È un profilo ideale per la Fiorentina. Fisico, strappo, può aiutare il tridente a coesistere. Ha delle caratteristiche simili a quelle di Kessie, ha fatto un bel percorso negli ultimi anni. Per lui e per la Fiorentina può essere un grande passo avanti. Perfetto per le idee di Pioli”.