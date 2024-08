La nuova scommessa di Guetta in favore di Matrix

Kean riuscirà a segnare almeno 16 gol nella stagione appena iniziata? Se ci riuscirà, la voce storica viola David Guetta offrirà la cena ai primi trenta ascoltatori di Radio Bruno che accetteranno la sfida. Se l'attaccante viola invece non dovesse farcela, gli scommettitori dovranno effettuare un versamento di almeno 30 euro in favore di Matrix, la Onlus che da anni con grande impegno si occupa delle persone meno fortunate. Sono intanto arrivati i dati dell'indagine RadioTER relativi al primo semestre 2024 per quanto riguarda la provincia fiorentina che hanno confermato tra le radio "parlate", in cui spesso la Fiorentina è protagonista, il primato di Radio Bruno nell'ora media con 47.000 ascoltatori, seguono Controradio a 26.000, Lady Radio a 25.000, R.D.F. a 22.000 e Radio Firenze a 6.000